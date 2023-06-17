رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل خطة السلام الخاصة في أوكرانيا

كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، الذي زار كييف أمس الجمعة مع بعثة من الدول الإفريقية، عن تفاصيل خطة السلام الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب وكالة “روسيا اليوم” أعلن رامابوزا في بيان، أن الخطة الإفريقية تضم 10 بنود رئيسية:
– تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية.
– يجب أن تبدأ مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن.
– وقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين.
– ضمان سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة.
– توفير ضمانات أمنية لجميع البلدان.
– ضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين.
– توفير الدعم الإنساني لمن وقعوا ضحايا الحرب.
– تسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال.
-إعادة الإعمار بعد الحرب ومساعدة ضحايا الحرب.
– توفير تفاعل أوثق مع الدول الإفريقية.
من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على “معارضته لتجميد النزاع الأوكراني”، وكرر المطالبة ب”انسحاب القوات الروسية من الأراضي التي تعتبرها كييف أراضيها”. وقال إنه “لا يفهم منطق القادة الأفارقة الذين يخططون لزيارة روسيا اليوم لإجراء مفاوضات”.
بعد زيارة كييف، توجه الوفد الإفريقي إلى بولندا، وبعدها وصل إلى بطرسبورغ.
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