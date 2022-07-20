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رئيس نقابة المخابز العربية يعلن استقالته: لن أكون شاهد زور￼
محلي
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الأربعاء 20 تموز 2022
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أعلن رئيس نقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان علي ابراهيم استقالته من منصبه، وأوضح في بيان، انه “بعد استفحال الازمات المتكرّرة في قطاع صناعة الرغيف وتحميل أصحاب المخابز والافران مسؤولية هذه الازمات التي أدت الى اذلال الناس أمام الافران التي تحتاج إلى الطحين لتأمين رغيف الخبز للمواطنين، لا يسعني أن أكون شاهد زور على ما يحصل في هذا القطاع، في وقت لم يعد بمقدوري عمل أيّ شيء لحماية أصحاب الافران الشرفاء الذين يتحملون وزر هذه الازمات في ظل غياب أيّ حلّ منطقي يحفظ حقوق الجميع. لذلك أعلن استقالتي من منصبي كرئيس لنقابة المخابز العربية في بيروت وجبل لبنان”.

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