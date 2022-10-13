رئيس نقابة مزارعي التبغ: شراء المحصول يبدأ في 25 الحالي والدفع بالدولار

التقى رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال عبد الحميد سقر مدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ناصيف سقلاوي، بحضور مدير الزراعة والمشتريات جعفر الحسيني ومستشار ادارة الحصر المهندس عبد المولى مولى ورئيس مصلحة الزراعة في الشمال المهندس محمد كبارة.
وعلى الاثر، قال سقر: “نطمئن مزارعي التبغ والتنباك في الشمال أن شراء محصولهم لهذا العام سيتم دفعه بالدولار، وسيتم تحويل ثمن المحصول من الإدارة عبر شركة BOB بغية تسهيل عملية استلام ثمن المحصول. كما سيتم تسهيل كافة المعاملات الإدارية للحفاظ على مصالح المزارعين بما فيها عملية ترقيم المحصول، على أن تبدأ عملية شراء المحصول ابتداء من ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢ بشكل مبدئي”.
أضاف: “إننا بإسم نقابة مزارعي التبغ والتنباك في الشمال، نتوجه بالشكر والتقدير الجزيل لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي كان متفهما وساعيا لتلبية مطالب المزارعين. كما نشكر سعادة المدير العام الاستاذ ناصيف سقلاوي وأعضاء مجلس الإدارة الذين اخذوا على عاتقهم حمل هموم المزارعين والنقابات وتابعوا الموضوع حتى نهايته”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا