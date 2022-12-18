رابطة أساتذة التعليم المهني تدعو الى التزام الاضراب غدا وبعد غد

دعت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، الى التزام الاضراب يومي الاثنين والثلاثء في 19 و20 من الحالي، واصدرت بيانا جاء فيه: “إستنادا إلى موقفنا المعلن عنه في البيان الصادر يوم الجمعة في 9 كانون الاول 2022 والذي حدد الإضراب يومي الاثنين والثلاثاء في 19 و20 من الحالي، في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة، تذكر الهيئة الإدارية للرابطة بهذا الموقف، وتؤكد للزميلات والزملاء الأساتذة ضرورة التزام الإضراب الذي يعبر من جهة عن توقف قسري عن عدم الحضور لتأدية الواجب الوظيفي، ومن جهة ثانية، عن الوجع الذي أصاب كلا منا بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة الناجم عنها الإرتفاع الجنوني للدولار، الذي قضى على القيمة الشرائية لرواتبنا التي لم تعد تكفي تغطية كلفة الإنتقال إلى مراكز عملنا”.
وأفادت الهيئة الإدارية أنها تتابع مع الجهات المعنية لا سيما في وزارة التربية والتعليم العالي كل الإجتماعات المتعلقة بدعم الأساتذة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
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