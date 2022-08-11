“رابطة المودعين” تصدر بيانها على وقع اقتحام لمصرف في الحمرا￼

أكدت “رابطة المودعين” في بيان تعليقاً على ما يحصل في بنك فدرال – الحمراء، أنها “تصر دوماً على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع”.
وحمّلت الرابطة “السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية مسؤولية أيّ عنف في الشارع أو في وجه المصارف، في ظل اصرارهم على محاباة النظام المصرفي الفاسد وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم”.
واعتبرت أن “تحصيل الحقّ شأن قانوني يمكن لكل مودع اللجوء إليه في ظلّ تقاعس بعض أجهزة القضاء”، معلنة “استعدادها الدفاع عن أيّ مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، من دون أن يعرض سلامة الآخرين للخطر. كما فعلت في قضية السيد عبدالله الساعي”.
يُشار إلى أنه توجّه محامون من الرابطة إلى الحمراء للوقوف على الوقائع.
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