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رازي الحاج يعلق على كلام بري ويقول: قرار الحرب والسلم ليس بيد اسرائيل!
حوار اليوم
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الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
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حوار اليوم مع عضو كتلة الجمهورية القوة النائب رازي الحاج

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