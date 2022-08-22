راميا كرمه خرجت ولم تعد… هل من يعرف عنها شيئًا؟

صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة
مـــا يلــــــــي:
تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:
– راميا بديع كرمه (من مواليد عام ٢٠٠٨، لبنانية)
التي غادرت بتاريخ ١٦-٨-٢٠٢٢ منزلها وتوجهت الى محلة البيال / وسط بيروت حيث شوهدت بتاريخ فقدانها.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت على الرقم: ٦٥٦٣١٧-٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا