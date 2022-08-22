موقع البرامج
نشرات الأخبار
راميا كرمه خرجت ولم تعد… هل من يعرف عنها شيئًا؟
محلي
|
الإثنين 22 آب 2022
Post Views: 625

صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة

مـــا يلــــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

–  راميا بديع كرمه (من مواليد عام ٢٠٠٨، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ ١٦-٨-٢٠٢٢ منزلها وتوجهت الى محلة البيال / وسط بيروت حيث شوهدت بتاريخ فقدانها.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت على الرقم: ٦٥٦٣١٧-٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com