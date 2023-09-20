أكدت رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب ميساء حدرج أن ربطة الخبز بوزن 800 غرام حدد سعرها 41000 ليرة والكبيرة بوزن 1009 غرام بـ50000 الف ليرة، لافتة إلى أن حماية المستهلك تراقب كل المتاجر والأفران من حيث التزامها بالاسعار وحصتها من الطحين المدعوم لاتخاذ الاجراءات المناسة.
وقالت حدرج في حديث لصوت المدى: “ربطة الخبز متوفرة ومدعومة وستبقى كما أكَّد أكثر من مرة وزير الاقتصاد أمين سلام”.
من جهة ثانية، أشارت إلى أن اسعار الكتب يجب أن تكون مطابقة للاسعار المحددة من قبل دور النشر أما القرطاسية فيتم مراقبة الفواتير ونسبة المكتبات الربحية، مشددة على أهمية أن يحصل أي مستهلك على فاتورة واضحة يحدد خلالها سعر صرف الدولار المعتمد من قبل البائع.
واوضحت حدرج انه يمكن إعلان السعر بالدولار للسلع ولكن ضمن تحديد سعر صرف دولار محدد وواضح داخل المتاجر، لافتةً إلى أن مصلحة حماية المستهلك سطّرت الكثير من محاضر الضبط في المكاتب ودور النشر المخالفة خصوصاً تلك التي تبيع الكتب غير المصدّقة من قبل وزارة التربية.
كذلك، كشفت أن تحديد قيمة الضبط يأتي من قبل القضاء اللبناني وأن مهمة مصلحة حماية المستهلك تنتهي عند تسطير محضر الضبط، متمنية أن تصدر أحكام محاضر الضبط بطريقة سريعة.
على خط آخر، أكدت حدرج أن مصلحة حماية المستهلك دائماً ما تقوم بجولات على المصانع والمعامل وأن الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا السبيل يمكن أن تؤدي الى اقفال بعض المعامل غير المستوفية الشروط العامة لسلامة الغذاء بالشمع الاحمر.
وشددت على أن نشاط مصلحة حماية المستهلك في منطقة أكثر من آخرى يخضع الى عديد المصلحة بحسب المنطقة.
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