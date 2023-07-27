رجا الخطيب استقبل وفدا من الدفاع المدني وآخر من لجنة مهرجانات اقليم الخروب وفاعليات

اقليم الخروب – استقبل المهندس رجا سمير الخطيب، في دارة والده الراحل سمير الخطيب في تلة الغياب في بلدة مزبود، وفدا من عناصر الدفاع المدني في منطقة إقليم الخروب برئاسة رئيس المركز الاقليمي في جبل لبنان حسام دحروج.
وإستهل اللقاء بتلاوة سورة الفاتحة عن روح سمير الخطيب، الذي كان ركنا داعما لجهاز الدفاع المدني وعناصره في المنطقة.
وبعد أن وضع دحروج الخطيب في صورة مهماته والصعوبات التي يواجهها عناصر الدفاع المدني، “لا سيما في هذه الايام والظروف والأوضاع الصعبة مع ارتفاع درجات حرارة الطقس وكثرة اندلاع الحرائق في الأحراج”، قدم له هدية رمزية بإسم الوفد، عبارة عن مصحف شريف عن روح والده.
واشاد الخطيب بـ”تضحيات عناصر الدفاع المدني في اقليم الخروب وفي كل المناطق، الذين يواجهون النيران والحرائق بأجسادهم الحيّة، في سبيل حماية الأرض والطبيعة الخلابة والبيئة، من الشرور والخراب والفناء”، واصفا إياهم بـ”الرجال الكبار والأبطال، الذي يعتز ويفتخر بهم لبنان، حيث يساهمون الى جانب الجيش والقوى الأمنية الشرعية في حماية لبنان وشعبه من هول الكوارث والحرائق ومخاطرها التي تهدد جميع مناطقنا، خصوصا في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة”.
ودعا الخطيب “الحكومة الى إيلاء جهاز الدفاع المدني الإهتمام اللازم وضرورة صرف جميع مستحقاتهم وحقوقهم المالية، ليتمكنوا من القيام بمهامهم على أكمل وجه، رغم كل الصعوبات التي تعيشها البلاد على مختلف الصعد”، معلنا تضامنه المطلق “مع عناصر الدفاع المدني والوقوف الى جانبهم”، مشددا على “أهمية وضرورة دعم مؤسسات الدولة التي هي السبيل الوحيد لحماية لبنان وأهله”.
وتوجه الى العناصر قائلا: “فعلا ان ما تقومون به لا يقدر بثمن وما من أحد يمكن ان يقوم به، فهذا عمل جبار وتشكرون عليه باسم جميع اللبنانيين”.
لجنة مهرجانات اقليم الخروب ونادي الإرشاد
والتقى الخطيب، وفداً مشتركاً من لجنة مهرجانات اقليم الخروب، ونادي الإرشاد الرياضي في شحيم، ضمّ رئيس اللجنة الدكتور نضال شعبان، نائب الرئيس يوسف أبو ضاهر، رئيس النادي بلال شحادة وعدد من اعضاء النادي واللجنة، سلّمه دعوة لحضور المهرجان الذي ينظمه النادي واللجنة بعنوان “نحوى الأولى 2023” الذي يقام في 4 و5 و6 آب المقبل في مجمع النادي في شحيم لمناسبة صعوده الى مصاف الدرجة الأولى.
ووضع الوفد الخطيب في صورة نشاطات اللجنة والنادي، واستذكر الراحل الخطيب، “الذي كان من الشخصيات الكبار الداعمة للجنة والنادي ويحرص على دورهما في نشر الثقافة والرياضة في أحلك الظروف”.
وشكر الخطيب الوفد على “هذه اللفتة”، مؤكدا “متابعة رسالة والدي في محبته للناس”، مشددا على “اهمية الرياضة التي كان يشجع الراحل الشباب على الانخراط تحت لوائها، لابعادهم عن الأفعال الضارة والمفسدة للمجتمع”.
ضاهر
كما استقبل الخطيب الاعلامي رامي ضاهر بإسم “تجمع شباب داريا” ووضعه في أجواء نشاطات التجمع.
حجاوي
ثم استقبل الخطيب مدير مستشفى شحيم الحكومي ورئيس مركز الرعاية الاولية الدكتور محمد حجاوي، الذي قدم للخطيب شرحا عن دور المركز في تقديم اللقاحات والادوية لجميع ابناء المنطقة، واشار الى ان “عدد المستفيدين شهريا يبلغ حوالى 900 شخصا”، مستذكرا الراحل الخطيب الذي “كانت له بصمات بيض في دعم المركز واستمرار رسالته في المنطقة”، منوها بـ”غيرة المهندس رجا في متابعة رسالة والده في محبة الناس والتطلع الى مستقبل زاهر وواعد”.
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