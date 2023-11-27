ردا على بعض “الوشوشات”… جعجع: الرئاسة ليست للمقايضة

أكد رئيس حزب” القوات اللبنانية “سمير جعجع في حديث الى اذاعة “لبنان الحر” ” أنّ الهدف من زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ليس واضحًا حتى الساعة ونحن في انتظاره. أما لجهة ” بعض “الوشوشات” التي نسمعها عن أنّ إيران وحزب الله يعملان على مقايضة بين تنفيذ حزب الله القرار 1701 والخروج العسكري والأمني من الجنوب ، في مقابل إعطاء الحزب رئاسة الجمهورية ، أشدّد على أنّ الرئاسة ليست للمقايضة أم للمساومة وبالتالي هذه وشوشات فاشلة لن تسفر عن أيّ نتيجة”.
وتوجّه رئيس القوات إلى كلّ من يفكّر بهذا الطرح قائلاً :” إن الرئاسة الأولى ليست قطعة غيار في سيّارة معطّلة نستبدلها إن تعطّلت، بل هي المنصب الأول والأهمّ في الجمهورية اللبنانية ، ناهيك عن أنها ليست عرضة للمساومات ، لذا ، من يريد أن يبدّل فليبدّل من عنده ، ومن يريد أن يتكلّم عن الرئاسة في لبنان فليأتِ لانتخاب الرئيس المحسوب على الحزب ، باعتبار أن من لا يريد إيصال مرشح الحزب الى بعبدا لن يغيّر موقفه وسيبقى على قراره.”
جعجع الذي آثر التأكيد ” أن “الوشوشات” فاشلة ولن تودي الى مكان كما لن تحقّق أي نتيجة “، لفت إلى أنه ” في كل الأحوال ، نحن لها بالمرصاد.”..
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