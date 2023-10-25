رسالة خطها “السيد” بيده: شهداء على طريق القدس (صورة)

وجّه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله رسالة خطّيّة، جاء فيها: “بسم الله الرحمن الرحيم جانب الاخوة المعنيين في الوحدات والمؤسسات الاعلامية في حزب الله حفظهم الله تعالى، السلام عليكم”.
انسجاماً مع حقيقة المعركة القائمة الآن مع العدو الصهيوني منذ 7 تشرين الاول مع طوفان الاقصى وتأكيداً على هوية التضحيات التي تقدم في سبيل الله تعالى على حدودنا اللبنانية مع فلسطين المحتلة يُرجى اعتماد تسمية الشهداء الذين ارتقوا من 7 تشرين الاول بالشهداء على طريق القدس، والاعلان عن ارتقاء اي شهيد جديد بالشهيد على طريق القدس، في بيانات النعي او مسيرات التشييع او مناسبات الذكرى او ما شابه ذلك”.
أسأل الله تعالى ان يمنّ على جميع الشهداء رضوان الله عليهم بالقبول والرحمة وعلو الدرجات، وعلى عائلاتهم الشريفة بالصبر والاحتساب وعظيم الاجر والكرامة في الدنيا والآخرة”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا