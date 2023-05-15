رسالة على انستغرام تسفر عن هدف مذهل (فيديو)

أسفرت رسالة تم إرسالها عبر موقع الصور الشهير “إنستغرام” عن تسجيل هدف مذهل عابر للقارات عبر أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” السابقين.
وكان المدافع الفرنسي المخضرم جايل كليشي، لاعب فريقي أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين السابق، هو بطل الهدف المذكور، حيث سجله لصالح فريقه الحالي سيرفيت المنافس في الدوري السويسري.
وخلال مباراة سيرفيت ضد سيون في الدوري السويسري (السبت)، والتي انتهت بفوز كاسح للأول 5-0، سجل كليشي هدفا مذهلا من منتصف الملعب بعد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى وضعها ساقطة في شباك المنافس محرزا الهدف الثالث.
ولاحظ كليشي تقدم ألكسندروس سفاريكاس حارس مرمى سيون عن مرماه بدون داع في لحظة خاطفة، بعدما تمكن من قطع الكرة في منتصف ملعب فريقه، ليرسلها مباشرة عابرة للقارات ساقطة من فوق الحارس الذي فشل في التعامل معها لتسكن شباكه ببراعة.
وكشف كليشي، نجم الدوري الإنجليزي السابق، عقب المباراة أنه تذكر رسالة من أحد مشجعي سيرفيت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخبره خلالها أن حارس سيون يتعمد الابتعاد عن خط المرمى في أوقات كثيرة خلال المباريات.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن وكالة الأنباء البريطانية تغريدة لكليشي نشرها موقع ناديه (الأحد) على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، كتب فيها “تلقيت رسالة عبر إنستغرام من أحد الجماهير أخبرني خلالها بأن حارس سيون يميل للتقدم عن مرماه بعض الشيء، وظلت تلك الرسالة عالقة في ذهني”.
وأضاف اللاعب الفرنسي: “التنفيذ كان ناجحا، وأسهم في حصولنا على النقاط الثلاث”، والتي رفعت رصيد فريقه إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السويسري بفارق 16 نقطة خلف يونج بويز المتصدر.
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