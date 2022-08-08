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رسالة من الرئيس عون إلى أمير قطر
محلي
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الإثنين 08 آب 2022
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سلم كل من وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري والسياحة المهندس وليد نصار رسالة خطية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.
 
تسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، خلال استقباله للوزيرين المكاري ونصار صباح اليوم، ترافقهما سفيرة لبنان لدى الدوحة فرح بري. وخلال اللقاء، تم استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها.

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