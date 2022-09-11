رسميًا… تشارلز الثالث ملكا لأستراليا ونيوزيلندا

عُيِّن الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لأستراليا ونيوزيلندا الأحد في احتفالات أقيمت في البلدين بمناسبة اعتلائه العرش.
ففي كانبيرا أعلن الحاكم العام ديفيد هيرلي أن الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الملك تشارلز الثالث (…) ملك أستراليا.
وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أن تشارلز الثالث يكن الود منذ فترة طويلة لنيوزيلندا وأظهر باستمرار اهتمامه الكبير بأمتنا.
يُذكر أن المراسم في البلدين شكلية، وهاتين المستعمرتين البريطانيتين السابقتين مستقلتين منذ عقود لكنهما أبقتا الملك رئيسا للدولة.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي سيتوجه إلى لندن هذا الأسبوع لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية، أن 22 أيلول سيكون عطلة رسمية في أستراليا حدادا على الملكة.
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