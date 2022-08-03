رسوم النقابات السنوية تدفع لدى بوب فينانس

تتعاون شركة بوب فينانس مع عدد من النقابات لتسهّل على المنتسبين عملية سداد الرسوم السنوية المتوجّبة عليهم، ومنها نقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة المعالجين الفيزيائيين ونقابة الصيادلة ونقابة القابلات القانونيات. تتيح هذه الخدمة تحويل الأموال بشكل آمن ومضمون لصالح النقابات المعنية ودون الحاجة لأي حساب مصرفي وذلك عبر كافة مراكز بوب فينانس ال700 على الأراضي اللبنانية. يكفي التوجّه إلى أي مركز للشركة وتسديد الاشتراك.
كما وتذكّر الشركة وهي وكيل ويسترن يونيون في لبنان أنّ مجموعة خدماتها المالية لا تقتصر على التحاويل من لبنان والخارج، بل تضمّ أيضاً تسديد رسوم وزارة المالية والميكانيك وفواتير الهاتف وتقدّم عدداً من بطاقات الإنترنت والبطاقات الترفيهية وغيرها من الخدمات التي تسهّل أمور المواطنين اليومية.
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