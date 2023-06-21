رصد صوت “طرطقات” تحت الماء خلال البحث عن الغواصة المفقودة

رصد جهاز سونار صوت “طرقات” خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية الصغيرة التي فقدت قرب حطام سفينة “تايتانيك” في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية امس، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأوردت مجلة “رولينغ ستون” أن طائرة “بي8” كندية “سمعت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع”، فيما نقلت شبكة سي إن إن عن وثيقة داخلية للإدارة الأميركية سماع الطرقات بدون أن توضح متى تم رصدها.
وأكد خفر السواحل الأميركي اليوم، أن جهاز سونار رصد “أصواتا تحت الماء” خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية.
وأورد خفر السواحل في حسابهم على تويتر أن “طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات”، مضيفين أن هذه العمليات “أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة”.
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