رعد: لسنا مسؤولين عن تأخير الاستحقاق الرئاسي

أكَّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنَّ “حزب الله دعم ترشيح من يثق به ودعا الشركاء في الوطن للحوار، بينما رشّح باقي الأفرقاء شخصًا لا ندري إن كانوا تفاهموا عليه أو تفاهموا معه أصلًا”، مشددًا على أنَّنا، “نريد رئيسًا لا يطعن في الظهر ويبدد الإنجازات التي تحققت”.
وخلال لقاء عام في مجمع القائم، أشار إلى أنّنا “نريد خاتمة تحقق ما فيه مصلحة بلدنا”، مضيفًا: “لسنا مسؤولين عن تأخير هذا الاستحقاق، دعينا وما زلنا ندعو للحوار والتلاقي ولا نقبل بمرشح تحدٍ”.
وتابع، “نحن نلتزم في هذا البلد بموقفنا السياسي ونحن في محور “الممانعة”.
ولفت رعد إلى أنَّ “أعداءنا يهزأون بأننا في محور الممانعة ولكن لولا الممانعة لسادت الميوعة”، مشددًا على أنَّ “ما ننعم به من سيادة وحرية وأمن هو بسببكم يا أهل الممانعة”.
وأوصى بضرورة أن “نقوّي نقاط القوة في مجتمعنا لنتمكّن من مواجهة أعدائنا عبر رص الصفوف وسد الثغرات والاستعداد على كل المستويات، والتدرب على السلاح كما نُدرّب أنفسنا على معنى الحياة”، مؤكدًا أننا “نمتلك ثقافة الحياة الحقيقية”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا