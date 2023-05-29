رعد: ما كنّا يوماً إلغائيّين ولا إقصائيّين

رأى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “لا شك اننا مررنا هذه المرحلة بمسوؤلية كبيرة وان اهم ما فيها هو الحفاظ على وحدة جسمنا ومكوننا الذي عليه واجبات انسانية ووطنية، يؤديها بحكم تلاحمه في ما بينه وبحكم انفتاحه على الاخرين من الشركاء الذين يحرص على شراكتهم في هذا الوطن، لاننا ما كنا يوما الغائيين ولا اقصائيين وانما حرصاء على وحدة هذا الوطن وعلى التشارك مع كل مكوناته”.
وأضاف: “تماسكنا وتناسقنا وتفاهمنا المشترك والمتكامل وتوزيع الادوار في ما بيننا ضمن رؤيتنا الوطنية السمحة والمتسامحة والحريصة على ان تحفظ استقلال هذا البلد وتحفظ صيانة هذا البلد وتحفظ كرامة المواطنين في هذا البلد، وبحمد الله نحن اليوم في صلب المعادلة السياسية، ليس في لبنان بل في منطقتنا بل اكاد اقول في العالم، والتآمر الذي يحصل من اجل ان نتخلى عن خيارنا الذي يحفظ وجودنا وهو خيار المقاومة في الحقيقة هو لالغاء هذا الحضور في المعادلة السياسية الذي نؤديه بقوة وعن جدارة”.
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