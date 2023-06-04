كارول سماحة كعربية من الأوائل عالمياً

تمكنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من تخطي حاجز المليون متابع على موقع وتطبيق “سبوتيفاي” يتابعونها ويتفاعلون مع أغنياتها وإصداراتها الفنية.
وتعتبر كارول سماحة من أكثر الفنانين العرب متابعةً على سبوتيفاي، إذ تحقق أغنياتها ما يقرب من نصف مليون استماع شهريًا على التطبيق حول العالم.
وبحسب الإحصاءات الرسمية لـسبوتيفاي، أشهر 5 أغنيات للنجمة كارول سماحة على التطبيق هي: اطلع فيي، أقول أنساك، خليك بحالك، اسمعني وأضواء الشهرة.
يذكر أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد بعنوان الألبوم “الذهبي” ويتضمن قصائد للشاعر الراحل محمود درويش، وألحان د. تيسير حداد وتوزيع ألكسندر ميساكيان.
والقصائد هي:إلهي، بيروت، فكر بغيرك، اعتذار، أيها المارون، سأصير يوما، سأحلم، طيور النيل، قطار الساعة الواحدة، لا أنام لأحلم ونحن نحب الحياة”، بالإضافة إلى قصيدة “ستنتهي الحرب” التي تنتمي إلى التراث القديم.
المصدر: موقع الفن
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