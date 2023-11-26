رقم قياسي جديد لمحمد صلاح.. إليكم التفاصيل!

لم يمارس محمد صلاح هوايته التقليدية أمام مانشستر سيتي في قمة مثيرة، وتوقف رصيده عند 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، لكنه سجل رقماً قياسياً جديداً السبت.
فخلال تعادل ليفربول 1 – 1 مع سيتي حامل اللقب في استاد الاتحاد السبت، كان صلاح صاحب التمريرة الحاسمة لزميله المدافع ترينت ألكسندر – أرنولد، ليدرك التعادل قرب النهاية، وبعد تقدم صاحب الأرض بهدف إيرلينغ هالاند خلال الشوط الأول.
ووصل صلاح بهذه التمريرة إلى 17 مساهمة تهديفية أمام سيتي في كل البطولات، وهو أعلى عدد من المساهمات لقائد منتخب مصر أمام فريق واحد.
وما يزيد من قيمة هذا الرقم، أن سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي وبطل أوروبا، ويعدّ على نطاق واسع أفضل فريق في العالم بالوقت الحالي.
وتنقسم 17 مساهمة تهديفية إلى 11 هدفاً، بواقع 7 في الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوروبا وهدف في درع المجتمع، وآخر في كأس الرابطة، إلى جانب صناعة 6 أهداف، بواقع 4 في الدوري المحلي وهدف في أوروبا وآخر في درع المجتمع.
وقبل صناعة هدف التعادل، كان سيتي يتقاسم المركز الأول مع مانشستر يونايتد، في قائمة الفرق المفضلة لصلاح، ويبدو أن المهاجم المصري يجد راحته أمام شباك عملاقي مانشستر.
وأسهم صلاح في 16 هدفاً بمرمى الغريم التقليدي يونايتد رغم أنه شارك في 12 مباراة فقط. وسجل صلاح 12 هدفاً وصنع 4 أهداف في مسابقتي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي. ولم يشارك صلاح ضد يونايتد في أي مسابقة أخرى.
المصدر: الشرق الاوسط
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