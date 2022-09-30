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رمال ينوه بموقف باسيل الاغترابي
محلي
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الجمعة 30 أيلول 2022
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أدلى رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم( العودة الى الجذور) الدكتور شكيب رمال بالتصريح التالي:
دعا رئيس كتلة لبنان القوي النيابية النائب جبران باسيل في كلمة له في احتفال اغترابي في البترون إلى “وحدة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم كضرورة اغترابية ووطنية”. إن هذا الموقف موضع تقديرنا كجامعة وكمغتربين، وفي هذا السياق أرسلنا إلى النائب جبران باسيل نص المبادرة التي اطلقناها لتوحيد الجامعة والتي كنا قد ارسلناها للمعنيين كافة.
ونأمل أن يواصل النائب باسيل وكل صاحب شأن المساعي للوصول الى إطار واحد يكون الممثل الشرعي الوحيد للإغتراب على أن يكون هذا الاطار جامع وذات دور حقيقي ووزن تمثيلي.
اننا جاهزون للمضي قدما في هذا السياق بما يخدم لبنان المقيم والمغترب على حد سواء.

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