رونالدو يرد على أنباء انفصاله عن جورجينا والأخيرة تتحدث عن الزفاف

خرج الثنائي كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز عن صمتهم تجاه الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية عن وجود خلافات بينهم ستؤدي إلى الانفصال في النهاية، وتحدثت الأخيرة عن احتمالية إقامة زفاف لهما.
وخلال حفل إطلاق كريستيانو رونالدو علامته التجارية للمياه المعدنية في العاصمة الإسبانية مدريد، ردت جورجينا رودريغيز على أسئلة الصحفيين الموجودين عن شائعات انفصالهما إلا أنها أجابت: “ما يتردد بشأن انتهاء علاقتي برونالدو غير صحيح بالمرة”.
وبدت جورجينا رودريغيز غاضبة من تكرار تناقل الشائعات حول علاقتها بكريستيانو رونالدو، وعلقت في الوقت نفسه عن إمكانية إقامة حفل زفاف لهما، أجابت قائلة: “يومًا ما بالتأكيد”
وعلق رونالدو خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحفل بحضور جورجينا رودريغيز وشقيقتها إيفانا، أنه يدعمها ودائماً ما تكون معه في كافة خطواته وأن علاقتهما قوية للغاية ولا صحة لتلك الأنباء.
وقال كريستيانو رونالدو: “جيو دائمًا ما تكون معي في مشاريعي، وأنا أيضًا أدعمها، فهي تشق طريقها وأؤيدها بنسبة 100%، وسنظل دائمًا معًا، لأننا سنكون أقوى بكثير”.
وأضاف كريستيانو: “زوجتي إسبانية وأولادي أيضًا يحملون الجنسية الإسبانية، ولدي الكثير من الأصدقاء الإسبان، وأتمنى العيش في مدريد وأماكن إسبانية أخرى بعد نهاية مشواري الكروي، حيث لدينا منزل هنا في إسبانيا”.
أنباء انفصال كريستيانو وجورجينا
يذكر أن الصحفي البرتغالي نوإيتشي داستريليس كشف في برنامجه ليلة النجوم أن رونالدو وجورجينا قد ينصلان خاصة أن سلوك لاعب كرة القدم البرتغالي يظهر أن حياته الشخصية ليست في لحظة سعادة حالياً وأنه كلما ابتعد عن والدته يكون أقل حدة.
وأضاف الصحفي ومقدم البرامج الذي نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عنه، أن رونالدو ليس سعيداً حيث تقضي جورجينا أيامها في مراكز التسوق بالرياض وهو ما جعله مستاء من تصرفاتها وتنفق الكثير من الأموال، مضيفاً: “والأسوأ من ذلك كله أنها تعتقد أنها على مستوى شهرة رونالدو، وهو لا يحب ذلك على الإطلاق”.
يذكر أن كريستيانو رونالدو صاحب الـ 38 عاماً، بدأت علاقته بجورجينا رودريغيز منذ 2016 ولديهما طفلان إضافة إلى 3 أبناء لرونالدو قبلها.
المصدر: ليالينا
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