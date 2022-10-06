“رويترز” نقلا عن مسؤول أميركي: لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة من مفاوضات الترسيم￼

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي ان “لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما”، مشيرا إلى أن “الفجوات تقلصت”.
وأضاف: “ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى حل ونعتقد أن من الممكن الوصول إلى تسوية دائمة”.
نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي ان “لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما”، مشيرا إلى أن “الفجوات تقلصت”.
وأضاف: “ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى حل ونعتقد أن من الممكن الوصول إلى تسوية دائمة”.
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