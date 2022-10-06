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“رويترز” نقلا عن مسؤول أميركي: لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة من مفاوضات الترسيم￼
محلي
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الخميس 06 تشرين الأول 2022
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نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي ان “لبنان وإسرائيل في مرحلة حاسمة في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما”، مشيرا إلى أن “الفجوات تقلصت”.
 
وأضاف:  “ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى حل ونعتقد أن من الممكن الوصول إلى تسوية دائمة”.

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