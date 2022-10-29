ريفي: لن أشارك في اي طاولة حوار حول انتخاب رئيس

قال رئيس كتلة “التجدد” النائب أشرف ريفي، أنه لن يشارك في اي طاولة حوار حول انتخاب رئيس، “فالتصويت سري رغم أننا نقول لمن سنصوت علنا، لكن لا يمكن لأحد ان يجلسنا الى طاولة ويسألنا عن الاسم او الاتفاق على اسم معين. فحزب الله يتفق على شيء وينقلب عليه”.
وأكد في حديث الى “لبنان الحر” ضمن برنامج “بلا رحمة”، أن “قرار عدم المشاركة في طاولة الحوار شخصي، وليس قرار كتلة التجدد”، وسأل: “كيف ستمثل طرابلس عاصمة السنة الأساسية”؟
واعتبر ريفي انه “يمكننا ان نكسب الوقت بجلسات انتخاب متتالية”.
وختم: “مستمرون بترشيح ميشال معوض لانه إصلاحي دستوري إنقاذي، ولديه شخصية قادرة على الإنقاذ، ولو كان الفريق الآخر قبضاي، لما أفقد النصاب في الجلسات.
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