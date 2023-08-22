ريفي: هناك شبه مؤامرة على الجيش اللبناني

رأى النائب اللواء أشرف ريفي أن الجلسة مع قائد الجيش وطنية ومسؤولة وواضحة والعماد جوزيف عون عرض لنا المشاكل التي يعاني منها الجيش لا سيما في ما يخص نقص العديد والموارد والمحروقات ولفت ريفي إلى أن الوفد نقل هذا الواقع لوسائل الإعلام.
أضاف ريفي في حديثٍ إذاعي: “هناك شبه مؤامرة على الجيش اللبناني من أجل شلّه ومنعه من القيام بعمله، ونحن على ثقة تامة ان التحقيق حول حادثة الكحالة سيكون شفافاً والجيش لم يتحرك الا بعد ان تحوّل حادث السير الى حادث له بعده الأمني”.
وتابع: “المشهد الأول لحادثة الكحالة في الساعات الأولى كان عبارة عن حادث سير، وهرع الأهالي للمساعدة وعندما علموا بوجود شحنة السلاح تأزمت الأمور، وأدعو أهالي الكحالة ليكونوا شهوداً على الجريمة وليكن التحقيق تحت سقف القضاء الحرّ”.
وختم ريفي: “كان على قائد الجيش اتخاذ إجراءات خارج إطار منطقة الحادثة في الكحالة، وهو يسهر على أمن اللبنانيين ولا يتطلّع لأي مهمات أخرى، وهو يلوم كل مرشح رئاسي يحاول الوصول إلى موقع الرئاسة على دماء اللبنانيين على حدّ وصفه”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا