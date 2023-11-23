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زكريا حمودان يحسمها: إيران طلبت من حلفائها التهدئة… وجوزيف عون باق، وهذا ما يحضر رئاسيا!
حوار اليوم
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الخميس 23 تشرين الثاني 2023
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حوار اليوم مع مدير المؤسسة الوطنية للدراسات والاحصاء د. زكريا حمودان

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