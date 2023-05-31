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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب تركمانستان
إقليمي/دولي
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الأربعاء 31 أيار 2023
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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات تركمانستان، بحسب ما ذكره المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، كما أفادت وكالة “تاس”.
وذكر المركز أن “مركز الزلزال يقع على بعد 55 كيلومترا شمال شرقي مدينة بلقانابات وعلى عمق 2 كم”. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو إضرار.

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