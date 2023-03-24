زلزال بقوة 5.4 درجات قبالة سواحل اليابان

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، بتسجيل هزات أرضية اليوم قبالة سواحل اليابان بقوة 5.4 درجات ، بحسب وكالة “تاس”.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، وقع مركز الهزات الأرضية على بعد 621 كيلومترا جنوب شرق مدينة يوكوسوكا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 428 ألف نسمة وتقع في جزيرة هونشو.
وأشار بيان المركز ، إلى أن بؤرة الزلزال وقعت على عمق 60 كلم.
ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب الهزات الأرضية، ولم ترد كذلك معلومات عن احتمال حدوث تسونامي بسبب الهزات.
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