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زلزال بقوة 6,7 درجة يضرب جمهورية فانواتوو
إقليمي/دولي
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الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
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ضرب زلزال بقوة 6,7 درجة اليوم الأربعاء جمهورية فانواتو في المحيط الهادئ على ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي. بحسب “روسيا اليوم”.

وضرب الزلزال على عمق 22 كيلومترا وعلى بعد حوالى 300 كيلومتر شمال العاصمة بورت فيلا قرابة الساعة 15,37 بالتوقيت المحلي (الساعة 04,47 ت غ ).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن هناك “احتمالا ضعيفا لسقوط ضحايا وأضرار” بسبب الزلزال.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه “لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي نتيجة لهذا الزلزال”.

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