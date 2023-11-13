زلزال يضرب جنوب – غرب تركيا

هز زلزال بقوة 4.4 درجات اليوم منطقة يشيلوفا في مقاطعة بوردور جنوب – غرب تركيا، بحسب ما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ في البلاد، كما ذكرت”روسيا اليوم”.
ووقع الزلزال حوالى الساعة 08:28 بالتوقيت المحلي، وتم تحديد مركزه عند خط عرض 37.689 درجات شمالا وخط طول 29.944 درجات شرقا. وبلغ عمقه 13.23 كم.
وحتى الآن لا توجد تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا. وشهدت المنطقة، المعروفة بنشاطها الزلزالي، زلازل في الماضي. وتقوم السلطات ووكالات المراقبة بتقييم الوضع بنشاط لتحديد مدى أي تأثير محتمل.
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