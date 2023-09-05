زوجة ويل سميث في زيارةٍ إلى أبو ظبي لهذه الغاية

تعتزم الممثلة والكاتبة جادا بينكيت سميث زيارة العاصمة أبو ظبي في السادس من تشرين الثاني، لمقابلة رائدات الأعمال في دولة الإمارات.
ونقلت صحيفة “غولف نيوز” أن جادا، زوجة الممثل ويل سميث، سوف تستضيف نقاشاً مستوحى من برنامجها الحائز على جائزة إيمي “Red Table Talk” في البلاد، والذي يمثل جزءاً من جولتها العالمية للترويج لكتاب عن مذكراتها “Worthy”.
وسوف تعمل هذه النقاشات على الكشف عن قصص رائدات الأعمال والتحديات التي واجهتهن في مسيرتهن المهنية، وسرد وقائع النساء اللواتي يقدْن الطريق في عالم الأعمال بالإمارة.
وقالت سميث: “أنا متحمسة للاحتفال بروح رائدات الأعمال الرائعة في أبو ظبي”، مضيفة “أنا متلهفة لربط قصصنا، وتبادل الأفكار، واستكشاف آفاق جديدة للسرد… أتطلع إلى إجراء محادثات لا تُنسى في هذا الحدث”.
تشارك جادا بينكيت سميث في استضافة الحدث كل من الرئيسة التنفيذي لشركة CommCation Consultancy سوآد السركال، ومؤسسة Maven Global Access وسارة أوموليو.
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