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زياد ناصر الدين يشرح بالأرقام: هكذا سيؤدي طوفات الأقصى الى انهيار اسرائيل
نبض بيروت
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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
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نبض بيروت مع الباحث الاقتصادي د. زياد ناصر الدين

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