زيارة لاريجاني تكشف ملامح معركة أوسع (الديار)

كتبت صحيفة “الديار”: بعد ان وضعت القرارات الحكومية البلاد امام المجهول، وفي ظل «برودة» في التواصل بين «الثنائي» وكل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، «كسر» جزئيا» مع «عين التينة»، ولا يزال مقطوعا مع حزب الله.
وبانتظار تقرير المؤسسة العسكرية المفترض انجازه نهاية الجاري حول آلية حصرالسلاح، يسود الترقب الساحتين السياسية والامنية، بانتظار ما ستحمله زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني الى بيروت غدا، مستبقا عودة المبعوث الاميركي توم براك الاسبوع المقبل واوراق الضغط التي سيحملها معه، فيما رفعت «اسرائيل» مستوى ضغوطها ميدانيا، وعبر تسريبات تتعلق بمستقبل «اليونيفيل» في لبنان.
ووفق معلومات «الديار» ستكون «الرسالة» الايرانية واضحة ومباشرة وحازمة، لا تحمل اي التباس لكل من يعنيهم الامر في الداخل والخارج، بان من يظن انه قادر على «الاستفراد» بالمقاومة مشتبه، لان طهران لن تتراجع عن دعمها لحزب الله في مواجهة الضغوط الاميركية- «الاسرائيلية»، مع تجديد الحرص على افضل العلاقات مع لبنان، الذي يفترض ان يحصن ساحته في مواجهة الهجمة الخارجية، لا ان يكشفها امام التدخلات المغرضة في شؤونه. وقد اكد لاريجاني من العراق ان حزب الله لديه نضوج سياسي ولا يحتاج الى وصاية من احد.
حساسية ايرانية
ووفق المعلومات، فان طهران تتعامل بحساسية عالية مع موقف الحكومة اللبنانية، وهي تعتبر ان ملف حزب الله جزء مما يحصل في المنطقة من هجوم على حلفائها، ولم تكن زيارة لاريجاني الى بغداد قبل بيروت مجرد صدفة، بل «رسالة» واضحة الى الاميركيين قبل غيرهم، بان محاولات الضغط المرتفعة على كلا البلدين لن تدفع طهران الى التراجع، بل ستدفعها الى رفع مستوى التنسيق مع حلفائها، وتعزيز دعمها لهم في «معركة» تعتبرها القيادة الايرانية مصيرية، وباتت تتجاوز البعد السياسي الى ما هو اخطر، حيث بات واضحا ان ثمة من يريد محاصرة «الدور» الشيعي في المنطقة.
الاولوية للاستقرار
وستكون لطهران نصائح عديدة للمسؤولين اللبنانيين، اهمها فتح قنوات جدية للحوار الداخلي، بعيدا عن الاملاءات الخارجية، لما يصب في مصلحة لبنان بكل مكوناته، مع التفهم لطبيعة الضغوط الخارجية، الا ان لاريجاني سيقدم عرضا مسهبا لطبيعة المخاطر المحدقة في دول الجوار اللبناني، وسيبدي اهتماما قاطعا في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وسيدعو القيادات اللبنانية الى عدم «حرق المراحل»، في ظل سباق محتدم بين الديبلوماسية والحرائق المتنقلة في المنطقة والعالم.
وعلم في هذا السياق، إن السفارة الإيرانية في لبنان تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات اللبنانية، وتم تحديد مواعيد للقاء لاريجاني مع رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم يطلب أي موعد مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي. ومن المرتقب ان يلتقي الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
من جهته، اعتبر أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني علي جنتي، أن احتلال قطاع غزة بالكامل ونزع سلاح حزب الله «أحلام واهمة». وقال جنتي في مستهل اجتماع للمجلس امس، إنّ الطروحات المتداولة حول «الاحتلال الكامل لغزة، ونزع سلاح حزب الله، ليست واقعية وتُعدّ أحلاماً واهمة»، كما أشار إلى الذكرى السنوية لانتهاء حرب الـ33 يوماً بين حزب الله و»إسرائيل» عام 2006، واصفاً هذه المعركة بأنها «رمز لانتصار جبهة المقاومة»…
«اليونيفيل» ورقة ضغط!
وفي سياق متصل برفع مستوى الضغوط على لبنان، كشفت صحيفة «جيروزالم بوست الاسرائيلية» ان « إسرائيل» والولايات المتحدة تدفعان نحو إعادة تقييم تفويض «اليونيفيل» في لبنان، بسبب فشلها في كبح جماح حزب الله في جنوب لبنان. واشارت الى ان واشنطن و «تل أبيب» تسعيان إلى وقف التمديد لقوات «اليونيفيل»، أو منح تمديد محدود لمهمتها.
تواصل بعبدا وعين التينة!
سياسيا، وبعدما انتهت الجولة الاولى بقرارات حكومية على «الورق» ومشهدية مضبوطة في «الشارع»، تحركت جزئيا الاتصالات بين «بعبدا» «وعين التينة» دون نتائج عملية. وجرى اول اتصال بعد الازمة الاخيرة عبر زيارة مستشار الرئيس جوزاف عون العميد ديديه رحال الى مقر الرئاسة الثانية، حيث سمع عتابا واضحا حول المواقف المفاجئة للرئيس، وطريقة ادارة جلسة مجلس الوزراء، واتفق على ان يكون «للبحث صلة»، خصوصا ان التبريرات الرئاسية لا تزال على حالها، لجهة الحديث عن ضرورة اتخاذ الدولة اللبنانية خطوات معينة، لاستكشاف مدى التزام واشنطن بالزام «اسرائيل» بخطوات في المقابل، وهو امر سيكون في رأس سلم الاولويات في المباحثات مع براك.
اصرار… وتحريض
في هذا الوقت، نقل النائب فراس حمدان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عنه «تأكيده المضي في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة عبر الجيش اللبناني». فيما رفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع منسوب التحريض على طهران، متهما حزب الله بقيادة «انقلاب»… ودعا الحكومة أن تفكّر جديًا في دعوة مجلس جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، إلى عقد جلسات طارئة لطرح مسألة التهديد الإيراني للبنان، وكذلك التقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي مفادها أن إيران تهدّد لبنان وتتوعّده، وصولًا إلى التهديد بالتدخّل العسكري المباشر!
حزب الله على تشدده
من جهته، جدد حزب الله مواقفه الحاسمة من ملف السلاح، واعتبر عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب إيهاب حمادة أن «ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية، وأن الشعب سيسقطها، ولن تكمل حتى الانتخابات النيابية المقبلة». وقال» نعاهد الناس الأوفياء بأن المقاومة لن تسلم إبرة من سلاحها، وأن هذا المشروع سيفشل»…
بدوره، شدد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله الوزير السابق محمود قماطي على أن الحكومة اللبنانية «لن تستطيع أن تسحب سلاح المقاومة، فهذا أمر مستحيل دونه دماء في مواجهة العدو الخارجي»، مؤكداً أن «المقاومة ليست معزولة أو محاصرة، بل هي جزء من جبهة وطنية عريضة». ورأى قماطي، خلال لقاء وفد حزب الله مع الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، أن «الحكومة باعت الوطن وأعطت الخارج شيكاً من دون رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد». وحذر قماطي من أن «الشعب اللبناني كله سيتصدى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها»، مشيراً إلى أن »المقاومة ولدت من رحم الاحتلال، حيث لم تستطع الدولة حماية المواطنين وردع العدوان»، داعياً الحكومة «رغم سقوطها»، إلى «تصحيح المسار والابتعاد عن القرارات التي تضر لبنان».
جابر ملتزم
وبعد الكثير من علامات الاستفهام حول موقفه، اكد وزير المال ياسين جابر التزامه بموقف الوزراء الشيعة في الحكومة، وتساءل «اين الضمانات بان «اسرائيل» ستلتزم بالامن والاستقرار»؟ وقال» موقفي واحد انا والوزراء الذين انسحبوا، ولو حضرت كنت تكلمت الكلام نفسه، سنعود للحكومة ونتناقش والايام تحل هذا الموضوع»!
التحقيقات حول انفجار زبقين
في هذا الوقت، تعززت المخاوف من «خروج الاحداث عن السيطرة» اذا دخل «طابور خامس» على خط الاحداث، بعدما باتت الارضية مهيئة لتسلله الى الواقع اللبناني، اثر ارتفاع منسوب التوتر على خلفية التحريض المتواصل من قبل بعض القوى السياسية، التي تصر على افتعال صدام بين المقاومة والجيش، مستغلة حادثة الانفجار في وادي زبقين لتزييف الحقائق، وبناء استنتاجات تستبق التحقيقات التي تنتظر تقرير الكتيبة الفرنسية في «اليونيفيل»، والتحقيق الفني والهندسي الذي تجريه قيادة الجيش.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى ان دورية فرنسية كانت قد عثرت على نفق يحتوي على مدفع وصناديق ذخيرة، وبعدما كشفت عليه سلمته الى الجيش اللبناني، وقد وقع الانفجار خلال عملية تفكيك الموقع. وتتعدد الاحتمالات حيال طبيعة ما جرى، حيث لا يغيب احتمال الخطأ البشري او التقني، كذلك ثمة احتمال ان يكون الموقع فخخ من قبل «الاسرائيليين»، او كان مفخخا في الاصل ضد «الاسرائيليين». علما ان تحرك الجيش في المنطقة لا يحتاج الى تنسيق مسبق مع حزب الله الذي اخلا المنطقة تماما، والجيش يتحرك بالتنسيق مع «اليونيفيل» ولجنة مراقبة وقف النار.
وقد زار الرئيس عون وزير الدفاع ميشال منسى وقائد الجيش رودولف هيكل في اليرزة، معزّيًا بشهداء الحادثة، ثم انتقل إلى مستشفى الجعيتاوي واطلع على الوضع الصحي لأحد العسكريين الجرحى
«اسرائيل» تتوسع… وتعتدي
في هذا الوقت، تحتفي «اسرائيل» باعلامها بعد رئيس حكومتها «بانجاز» الحكومة اللبنانية، معتبرة نفسها شريكا فيه، فيما لم يكترث جيش الاحتلال على الارض لقرارات الحكومة، وقام بتوسيع احتلاله متجاوزا النقاط الخمس المحتلة، حيث تستمر عمليات التحصين في تلة المحافر، وهي نقطة جديدة على اطرف بلدة العديسة مقابل مستوطنة مسكف عام، كما تعزز وجودها في منطقة الدواوير، حيث استحدثت ايضا منطقة عازلة في الضهيرة، واخرى بين كفركلا والعديسة.
ولم تتوقف اعتداءات قوات الاحتلال، حيث قامت بتمشيط الاطراف الجنوبية لبلدة عيترون بالرشاشات الثقيلة، وحلق الطيران المسير في أجواء قرى وبلدات قضاء صور، وصولا حتى أجواء ضفتي الليطاني – محلة القاسمية، كما سجل تحليق للطيران المسيّر على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
وحلّق الطيران المسيّر ايضا على علو منخفض في أجواء قرى: جبشيت، حاروف، زبدين، النبطية، شوكين، كفررمان، كفرجوز، الكفور، حبوش، عربصاليم (مجرى النهر)، كما حلق على علو منخفض فوق سهل البقاع الأوسط. كما حلق جنوبا، لا سيما فوق النبطية واقليم التفاح على علو منخفض…
وفجر امس، نفذت قوات الاحتلال تفجيرا في الحي الجنوبي لبلدة كفركلا من دون معرفة ما تم تفجيره ، بانتظار دخول فريق الهندسة في الجيش اللبناني.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا