زيلينسكي أكد استعداد بلاده لهجوم مضاد لكنه حذر من التفوق الجوي الروسي

اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاستعدادات أنجزت لشن هجوم أوكراني مضاد، لكنه نبه الى أن الخسائر البشرية قد تكون جسيمة بسبب التفوق الجوي الروسي.
وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها صحيفة” وول ستريت جورنال” اليوم واوردتها” وكالة الصحافة الفرنسية”:”في رأيي، اعتبارا من اليوم، نحن مستعدون (…) نعتقد بثقة أننا سننجح”، موضحا أنه يجهل “المدة التي سيستغرقها هذا الامر”.
لكنه نبه الى أن الهجوم سيكون “خطرا” من دون مساعدة غربية أكبر لاحتواء الهجمات الجوية الروسية.
واضاف: “يعلم الجميع أن هجوما مضادا من دون تفوق جوي أمر بالغ الخطورة”.
ولفت زيليسنكي الى أن “سلاحا واحدا هو منظومة باتريوت الاميركية للدفاع الجوي، كفيل بحماية الاجواء الأوكرانية”، مطالبا ب”تسليم بلاده مزيدا من الأسلحة المماثلة”.
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