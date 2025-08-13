زيلينسكي يرى في مجيء بوتين إلى ألاسكا انتصارا للكرملين

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، أن الاجتماع المُزمع عقده بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يُمثل “انتصارا شخصيا” للرئيس الروسي، مشيرا إلى أن كييف ترفض انسحاب قواتها من شرق أوكرانيا كجزء من أي اتفاق سلام محتمل.
وفي حديثه إلى صحافيين في أوكرانيا، أورد زيلينسكي أيضا أن “مجموعات” من الجنود الروس تمكنت من التقدم لمسافة تناهز عشرة كيلومترات في قطاعات مُعينة من الجبهة، ولكنه أكد أنه سيتم القضاء عليها.
تُثير هذه التطورات مخاوف من حدوث اختراق يصب في مصلحة الكرملين قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي في ألاسكا لمناقشة تسوية محتملة للنزاع.
وكان تبادل للأراضي بين البلدين من بين الحلول التي جرى تداولها، من دون تفاصيل بشأنه، لكنّ هذا الاقتراح رفضته كييف وحلفاؤها الأوروبيون.
اعتبر زيلينسكي الثلاثاء زيارة فلاديمير بوتين للولايات المتحدة، المعزولة بلاده عن العالم الغربي منذ غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط 2022، “انتصارا” للكرملين.
وقال زيلينسكي: “سيعقد (بوتين) لقاء على الاراضي الاميركية، الامر الذي يشكل بالنسبة اليه انتصارا شخصيا”، مضيفا أن هذا الاجتماع يخرج الرئيس الروسي من “عزلته” ويؤخر فرض عقوبات أميركية محتملة على موسكو.
