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زيلينسكي يقيل جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق أوكرانيا
إقليمي/دولي
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الجمعة 11 آب 2023
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 أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  اليوم إقالة جميع المسؤولين عن التجنيد العسكري في كلّ مناطق البلاد، بهدف استئصال في خطوة وضعها في إطار محاربة نظام فساد مستشري على هذا الصعيد ويستغله مجندّون للفرار من الخدمة، كما ذكرت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق “تلغرام “:”إثراء غير مشروع، قوننة أموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلُّنا: نحن نقيل جميع المفوّضين العسكريين”.

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