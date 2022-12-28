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زينون: لا أزمة غاز في السوق
محلي
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الأربعاء 28 كانون الأول 2022
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أعلن رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون  في بيان، أن” لا أزمة غاز في السوق اطلاقاَ”، منتقداَ “بعض النقابيين الذين اشاعوا بان هناك ازمة وان موزعي الغاز يخسرون وانهم يتجهون الى الاضراب”، معتبراً ان “هذا التهويل على مصالح الناس غير مقبول، لان الحقيقة ان موزّعي الغاز يشترون بالدولار من شركات التعبئة ويبيعونها لمحلات تجارية و السمانة بالدولار، وبالتالي لسنا معنيين بأزمة ارتفاع او هبوط العملة اللبنانية، علما ان هذه الالية مرخصة وموافق عليها من قبل وزارتي الطاقة والاقتصاد”.

وأمل “من بعض النقابيين عدم إدخال سوق التوزيع بالاشاعات للعب أدوار وهميّة لأهداف وغايات خاصة معروفة”.

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