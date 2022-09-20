سائقو السيارات العمومية وعمال النقل العام يؤجلون اعتصامهم

أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل في لبنان مروان فياض ان “الاوضاع التي تمر فيها البلاد غير طبيعية مما يتطلب معالجات استثنائية وسريعة لضبط الأمور على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. ما شاهدناه أمس من تطاول على القوى الامنية وعلى القضاء يجعلنا نسأل اين السلطة الفاعلة الراعية لشؤون الناس، لا سيما ذوي الدخل المحدود الذين أصبحوا من الفقراء؟
واضاف “الارتفاع المستمر في اسعار المحروقات ولا سيما البنزين يزيد من معاناة السائقين الذين باتوا شبه عاطلين عن العمل بسبب الارتفاع المستمر في اسعار المشتقات النفطية الامر الذي يدعونا الى المطالبة بانصاف جميع العاملين في قطاع النقل وفقا للوعود التي قطعت لنا من المسؤولين المعنيين”.
واكد ان “الاتحاد العام لنقابات سائقي السيارات العمومية وعمال النقل في لبنان وامام المستجدات الامنية التي تشهدها البلاد قرر تأجيل الاعتصام الذي دعا إلى تنفيذه يوم الخميس 22 أيلول الجاري حتى إشعار آخر”.
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