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سائقو سيارات الأجرة في زحلة يقطعون الطريق احتجاجًا على تزايد عدد التوك التوك
محلي
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الثلاثاء 28 حزيران 2022
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قطع سائقو سيارات الأجرة الطريق امام سرايا زحلة بسياراتهم، احتجاجا على تزايد عدد “التوك التوك” ومنافستهم في  لقمة عيشهم. وعقدوا في وقت لاحق اجتماعا مع قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص لمعالجة الموضوع”.

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