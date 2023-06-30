سائل منوي وتمثال رمسيس الثاني.. أغرب السرقات هذا العام

سلط تقرير لوكالة بلومبرغ الضوء على مجموعة من أغرب محاولات وعمليات السرقة خلال العام الماضي، فهناك من سرق 17.5 طنًا من زيت الزيتون ومراهق اقتحم عدة مدارس لسرقة آلات حاسبة.
وفي مصر كانت هناك محاولة لسرقة تمثال للملك الفرعوني رمسيس الثاني الذي يبلغ وزنه أكثر من 3 أطنان، بينما سرق أحدهم 2 مليون عملة معدنية.
سيارة وجثة
في مارس من العام الماضي، ألقت السلطات في ولاية ويسكونسن الأميركية القبض على شخص، بسبب سرقة سيارة لنقل الموتى وداخلها جثة، وتم توجيه اتهامات له بانتهاك الجثة وسرقة سيارة.
وسُرقت السيارة في يناير وتم العثور عليها بعد يومين فقط وعلى الجثة أيضًا التي تعود لشخص يبلغ من العمر 47 عامًا.
ولم يتم الكشف عن سبب الجريمة، بحسب أسوشيتد برس.
57 بطيخة
ألقت السلطات في كاليفورنيا أغسطس الماضي على شخصين لاتهامهما بسرقة 57 بطيخة من أحد الحقول، وأخفوهم داخل سيارتهما.
وشكت الشرطة في أحد الشخصين لأنه قيد برنامج إفراج مشروط ويخضع للمراقبة بسوار إلكتروني، وتم إعادة المسروقات للضحية.
سائل منوي لثيران
بحثت السلطات الألمانية غربي البلاد، في ديسمبر الماضي، عن مساعدة في حل لغز سرقة ستين حاوية بها سائل منوي للثيران من مزرعة في بلدة أولفين الواقعة على بعد 90 كيلومتر شمال شرقي كولن.
وأوضحت الشرطة أن ملابسات الحادث غير معروفة، وأن الشحنة الثمينة تحتاج إلى تبريدها بشكل خاص باستخدام النيتروجين السائل عند درجة 196 تحت الصفر وإلا سوف تفسد.
وأشارت أسوشيتد برس إلى أن الشحنة كانت مخصصة لعمليات تلقيح صناعي.
2 مليون دايم
قالت شرطة فيلاديلفيا في أبريل الماضي، إن شاحنة مليئة بعملات معدنية من فئة الدايم (10 سنت) تعرضت للسرقة، وحددت أن العملات تساوي نحو 200 ألف دولار.
وكانت الشاحنة تحمل نحو 750 ألف دولار من تلك العملات المعدنية، وسرق اللصوص منها نحو 2 مليون دايم.
17.5 طن زيتون
كشفت الشرطة الإسبانية أن لصوصًا في منطقة ريفية قريبة من العاصمة مدريد سرقوا 17.5 طنًا من الزيتون من مزارع محلية مختلفة.
ألقت السلطات القبض عليهم وهم 16 شخصًا مع وجود آخرين قيد التحقيقات.
قالت الشرطة إن المتهمين سرقوا ست مزارع في منطقة لاس فيغاس الريفية قرب مدريد.
جمجمة حوت
سُرقت جمجمة حوت يبلغ ارتفاعها أربعة أمتار وعرضها مترين، من متحف في أستراليا في مارس الماضي.
وأعلن متحف إيدن كيلر للحيتان، أن السرقة تحتاج إلى آلات ضخمة مثل رافعة وشاحنة لنقل الجمجمة.
بحسب المتحف، فإن جمجمة الحوت من نوع العنبر العملاق كانت تستخدم لأغراض بحثية في المتحف.
آلات حاسبة
ألقت شرطة نيويورك القبض على مراهق عمره 18 عامًا في أبريل الماضي، بعد سرقة عدة مدارس في منطقة برونكس.
وأوضحت أنه يواجه اتهامات لتنفيذه ثلاث عمليات سطو، فيما حدث في المنطقة أكثر من تسع عمليات تسببت في أضرار بالممتلكات بقيمة تتجاوز 15 ألف دولار، فيما تم سرقة آلات حاسبة وأشياء أخرى تتجاوز قيمتها 45 ألف دولار.
وشملت السرقة أكثر من 100 آلة حاسبة يمكن بيعها فيما بعد مقابل 30 دولارًا للواحدة.
تمثال رمسيس الثاني
لم تنجح محاولة السرقة هذه المرة، لكنها كانت غريبة حيث حاول 3 أشخاص سرقة تمثال للملك رمسيس الثاني بمنطقة المحجر في أسوان جنوبي مصر، ويبلغ وزن التمثال نحو عشرة أطنان.
وأمرت النيابة المصرية في يناير الماضي بحبس 3 متهمين لمحاولتهم سرقة التمثال، بعد بلاغ من الشرطة عن عملية السرقة التي كانت تتم باستخدام أدوات حفر يدوية ورافعة ثقيلة.
ويبلغ طول التمثال نحو 3 أمتار وعرضه متر تقريبًا.
المصدر: الحرة
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