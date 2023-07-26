سالم زهران: لمن يسأل عن  رياض سلامة…

غرد الصحافي سالم زهران عبر حسابه على التويتر كاتباً: “نواب الحاكم اشترطوا تأمين تغطية قانونية للصرف من الاحتياط، الحكومة تقدمت من شورى الدولة بطلب استقراض لهذه الغاية وتم الرفض! توازياً: وزارة العدل تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة إذا ما إستقال منصوري.. وعليه، ضاقت الخيارات إلى إثنين لا ثالث لهما: إما أن يتسلم نائب الحاكم الأول المسؤولية، أو أن يعين قاضي العجلة مديراً مؤقتاً.. ولمن يسأل عن رياض سلامة فلا تمديد أو تجديد أو تعيين بديل.. الصفحة طويت!”
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