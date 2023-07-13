سالم زهران يكشف… هل ما يحدث في جنوب لبنان يدعو الى القلق؟!

أكد مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران أن ما يحدث في جنوب لبنان لا يدعو الى القلق، مشيرا الى أن الإسرائيلي لن يجرؤ على الذهاب الى حرب على لبنان.
ولفت زهران في حديث تلفزيوني، الى أن الإعلام على الجبهتين كبّر المشهد ورفع من منسوب التوتر. وقال: “لم نكن على شفير حرب كما يظن البعض وما كان يحصل هو نزاع وليست المرة الأولى التي يحصل، ومن تحرير الـ2000 وحتّى اليوم وهناك عدد من النقاط المختلف عليها، أَضافَ اليها العدو الإسرائيلي نقطة جديدة وهي سياج الغجر. والبعض ذهب الى القول ان هذه مقدمات لترسيم الحدود البرية ولكن نحن رسّمنا حدودنا البرية من الأساس”.
وأضاف: “نحن لا ننتظر ترسيم الحدود البرية مع اسرائيل، نحن ننتظر في البرّ مسألتين: الأولى، حل النقاط المختلف عليها الـ13، أما المسألة الثانية فهي انسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر وفك السياج الجديد”.
وفي موضوع الإستحقاق الرئاسي، رأى زهران ألا شيء جدّي في الملف الرئاسي اللبناني وكل ما يحصل هو تضييع للوقت.
وعن اللقاء الذي حصل بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحزب الله، أوضح أن هذا اللقاء حصل بقاعدة وحيدة وأساسية وهي “الحوار من غير شروط”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا