سباق الركض السنوي برعاية قائد الجيش

نظّمت حركة “لبنان الشباب” برعاية قائد الجيش العماد جوزف عون وبالتعاون مع بلدية بلاط – قرطبون – مستيتا ونادي الشبيبة العاملة بلاط وبإشراف وتنظيم المركز العالي للرياضة العسكريّة سباق الركض السنوي والدرجات الهوائية لمناسبة عيد الاستقلال، في حضور رئيس البلدية عبدو العتيّق واعضاء المجلس البلدي، العميد محمد فصاعي ممثلا راعي الاحتفال قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس المكتب الاقليمي للدفاع المدني في قضاء جبيل مخول بو يونس ممثلا المدير العام العميد ريمون خطار، رئيس الحركة وديع حنا ، نائب رئيس اتحاد الدرجات الهوائية سيزار سلوم، رئيس نادي بلاط الرياضي ميشال فرح وممثلين عن المدارس المشاركة ورؤساء اتحاد الدرجات الهوائية في لبنان ومحبي الرياضة.
بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت عن ارواح شهداء الجيش اللبناني والصحافة في لبنان القى عريف الاحتفال المربي جول لويس ضاهر كلمة تحدث فيها عن اهمية المنافسة الرياضية ورفض العنف على اشكاله ونبذ الحروب من اجل احلال السلام بين الشعوب.
العتيّق
واعتبر العتيّق في كلمته ان هذا النشاط اليوم دليل حيوية وارادة صلبة عند اللبنانيين وخصوصا الشباب باستمرارية الحياة والنشاط مهما كانت الظروف صعبة وقاسية مشيرا الى ان الرياضة هي الحل، والروح الرياضية تمنع حصول المشاكل، لذلك دعوتنا دائما للتحلي بالروح الرياضية عند كل ازمة.
واكد انه لو كان هناك روح رياضية عند المعنيين والمسؤولين عندنا لكان عندنا رئيسا للجمهورية وحكومة وكان البلد بدأ بمسيرة النهوض.
وقال: نحن في البلدية وضعنا الرياضة في رأس الأولويات، دعمنا الأندية في نطاقنا البلدي، واستحدثنا ملعبا لكرة الطائرة على الشاطىء، ومستمرون بهذا الدعم ، فدعم الرياضة لا يكتمل الا بدعم نشاطات الشباب ونحن نحضر لاطلاق انشطة شبابية تطوعية في أقرب فرصة، وستكون جزء من المسيرة التنموية التي نطمح لتنفبذها.
واضاف: هذا النشاط اليوم هو سباق الاستقلال، الذي يبقى محطة وطنية تدفعنا للعمل على تحصين استقلالنا في كل المجالات، ليس فقط بالسياسة بل ايضا بالعلم، والرياضة، والاقتصاد والتضامن الاجتماعي، الذين يشكلون وحدة وطنية.
ووجه التهنئة في هذا العيد لراعي سباق الاستقلال قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي حافظ على المؤسسة العسكرية التي بدونها لا استقلال، متمنيا له دوام التوفيق في مسيرته.
حنا
ووصف حنا هذا النشاط بالمميز ناقلا تحيات قائد الجيش العماد جوزف عون للحاضرين آملا ان يكون لنا في العام المقبل رئيسا للجمهورية فينطلق سباق الدرجات الهوائية من امام القصر الجمهوري في بعبدا او من وزارة الدفاع في اليرزة الى نادي بلاط الرياضي.
واكد ان الامل يبقى كبيرا بالشباب الذين هم مستقبل هذا الوطن لافتا الى ان السباق العام المقبل سيكون على مرحلتين اهمها تعريف الشباب على دور الجيش اللبناني ومحبتهم له من اجل خدمة المؤسسة .
فصاعي
وتمنى ممثل قائد الجيش في كلمته ان يأتي الاستقلال ولبنان وجميع اللبنانين بخير وفي ظروف افضل وقال : لقاؤنا تأكيد لأهمية العلاقة الوثيقة والتعاون بين الجيش ومؤسسات المجتمع، بهدف نشر ثقافة الرياضة وترسيخ قيم العطاء والمثابرة والتميز في نفوس الأجيال الناشئة، وإبعادها عن الآفات والانحراف. تأتي هذه المناسبة عشية عيد الاستقلال الثمانين، ما يُضفي عليها رمزية وطنية إلى جانب طابعها الرياضي. لذا نستذكر التضحيات الكبرى التي بذلها اللبنانيون من أجل قيام لبنان واستمراره، وكذلك تضحيات العسكريين لصون هذا الوطن وحمايته من شر الأعداء، لا سيما خلال الظروف الصعبة التي نشهدها اليوم، مع علمنا بأنها لن تزيدنا إلا قوة وإصرارًا على الاستمرار . أيها الحضور الكريم إن حرص قيادة الجيش الدائم على رعاية النشاطات الرياضية نابع من مبادئها العسكرية التي تهتم بالجانب الرياضي والحفاظ على اللياقة البدنية، بالإضافة إلى أهمية الرياضة في تهذيب النفوس والحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية، وتنمية التفاعل الاجتماعي الثقافي. باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، أشكر دعوتكم الجيش لرعاية هذا النشاط المميز، وأعرب عن تقديري لجمعية “حركة لبنان الشباب” التي بذلت جهودًا كبيرة لتنظيمه متمنيا لها مزيدًا من النجاح في المستقبل.
وفي الختام تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين ، وسلّم العتيّق بإسمه وبإسم اعضاء المجلس البلدي ممثل قائد الجيش كأس البلدية للعماد عون ، كما تسلم من رئيس واعضاء حركة لبنان الشباب هدية تذكارية عربون عن لوحة تمثل كنيسة سيدة الانتقال الاثرية في بلدة عين صوفر التي هدمت خلال الحرب واعادت الحركة اعمارها .
بعد ذلك اولم العتيّق على شرف الحاضرين .
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