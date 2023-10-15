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سبعة جرحى جراء تدهور سيارتهم في تعنايل
محلي
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الأحد 15 تشرين الأول 2023
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نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 7:45 من تاريخ اليوم الواقع في جريحا الى مستشفى تعنايل العام وجريحين الى مستشفى البقاع أصيبوا جراء تدهور سيارتهم الرباعية الدفع واصطدامها بالاشجار بمحاذاة الطريق الدولية في تعنايل-البقاع.

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