“سبوتنيك” تطلق بثّا إذاعيًا من لبنان.. مكاري: بيروت تبقى مركز الإعلام العربي والعالمي

أطلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية “سبوتنيك” بثّا إذاعيًا ناطقا باللغة العربية على مدار 24 ساعة، من بيروت على موجة 93,6K، اي التردد الذي كانت تستخدمه سابقا إذاعة “بي بي سي” الناطقة بالعربية.
وأشار وزير الاعلام زياد مكاري في حديث لـ”سبوتنيك” ان بيروت تبقى مركز الإعلام العربي والعالمي. واضاف: “”لدينا تراث صحفي وإعلامي ضخم يجب الحفاظ عليه وزيادته. من المؤكد أن الإعلام يعكس الواقع وسط الفوضى والمظاهرات والأزمات السياسية والمالية والدستورية، لكن الوضع الإعلامي في لبنان يبقى مستقرا”.
وتجدر الاشارة الى ان تجمع “سبوتنيك” عربي بين موقع إلكتروني وشريط إخباري باللغة العربية، وتبث الإذاعة على موجات راديو “إف إم” (FM) في لبنان وسوريا والعراق، وكذلك على الموقع الرسمي على الإنترنت وفي تطبيقات الهاتف المحمول.
ويصل إجمالي جمهور صفحات “سبوتنيك” عربي على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي إلى 3 ملايين شخص.
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