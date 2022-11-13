ستريدا جعجع تستنكر التخريب في الأرز: لن نسكت حتى معرفة الفاعل

بعد حفل تدشين بحيرة بقاعكفرا بعد إعادة تأهيلها من قبل مؤسسة جبل الأرز عصر أمس السبت، توجهت النائب ستريدا جعجع الى منطقة الأرز لمعاينة الأضرار الناتجة عن عملية التخريب التي حصلت ليل الخميس على المصعد الكهربائي.
وأكدت النائب جعجع أننا “حضرنا مع مجموعة من الرفاق لتفقد الأضرار الحاصلة، بداية أود أن أعرب عن استنكاري لهذا العمل وقد قمت باتصال بقائد الجيش جوزيف عون وتمنيت عليه متابعة الموضوع لكشف الملابسات ومن وراء هذا العمل التخريب خاصة قبل موسم التزلج الذي يعول عليه ابناء بشري والمنطقة”.
وأكدت أنها “والنائب السابق جوزيف اسحاق وكل الرفاق لن نسكت حتى معرفة من وراء هذا العمل التخريب”، موضحة أن “الأضرار الحاصلة كبيرة وتقدر قيمتها بحوالي 500 ألف دولار”.
وتمنت النائب جعجع “على أهلي في بشري التحلي بالحكمة والهدوء افساحاً بالمجال للقوى الأمنية بالقيام بدورها واتخاذ الاجراءات اللازمة ونتابع معهم بشكل متواصل حتى جلاء الحقيقة”.
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