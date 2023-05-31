ستريدا جعجع: لم يعد مفهوماً تمنّع بري عن الدعوة إلى جلسة

أكّدت النائبة ستريدا جعجع أنه “لم يعد مفهوماً أبداً تمنّع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة لجلسة جديّة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة لا كالجلسات الفولكلوريّة التي دعا إليها سابقاً”.
ولفتت إلى أن “الرئيس بري كان يتلطى سابقاً خلف حجّة “أنه ليس هناك من مرشّح موحد للمعارضة” في حين أن هذه الحجّة كانت واهية باعتبار أن المعارضة كانت داعمة لترشيح النائب ميشال معوّض، ثم انتقل الرئيس بري إلى حجّة واهية أخرى وهي “انتظار تفاهم “التيار الوطني الحر” مع المعارضة”، أما اليوم وبعد إنجاز هذا التفاهم فلماذا لا يدعو الرئيس بري إلى جلسة؟”.
وشددت النائبة جعجع على ان “أي تأخير في الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس جمهوريّة وفي ظل الأوضاع المأساويّة التي تمر فيها البلاد ومعاناة الناس اليوميّة سيتحمّل من وراء هذا التأخير مسؤوليّته في إطالة أمد عذابات الناس أمام الله والشعب والتاريخ”.
كلام جعجع، جاء خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ”مؤسسة جبل الأرز”، في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق، نائب رئيسة المؤسسة د. ليلى جعجع، امين الصندوق المختار فادي الشدياق، امين السر المحامي ماريو صعب، عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامه ، الخبير المالي الأستاذ فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.
وتابع المجتمعون الملفات التي تهتم بها المؤسسة من مساعدات اجتماعيّة وطبيّة، وتباحثوا في التقرير الشهري الذي عرضه المهندس نديم سلامه عن تطوّر سير الأعمال في مشروع تأهيل المستشفى.
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