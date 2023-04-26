ستريدا جعجع: لن نتراجع عن مسعانا لإيصال رئيس جريء

ترأست النائبة ستريدا جعجع اجتماع رؤساء مراكز حزب “القوات اللبنانية” في قضاء بشري، الذي عقد في معراب، في حضور النائب السابق جوزيف اسحق،وتم البحث في مختلف الشؤون الداخلية الحزبية والتنظيمية، حيث وضع كل رئيس مركز النائبة جعجع في آخر ما وصل إليه مركزه في التحضير للإنتخابات البلدية وشؤون مركزه الداخلية وأجواء بلدته.
وأكدت جعجع أننا “لن نتراجع أبدا عن مسعانا لإيصال رئيس للجمهورية يكون رئيسا بكل ما للكلمة من معنى، ولاؤه الأول هو للوطن وهاجسه الأول تطبيق الدستور والقوانين، جريء صاحب موقف حازم وثابت، ولا يلين في وجه الضغوط لأن قيام الدولة واستعادة هيبتها هو المدخل الأساسي للإنقاذ”، داعية اهلها في بشري الى ان “يكونوا على استعداد تام لإنتخابات لجنة جبران الوطنية التي ستجري يوم الأحد في 11 حزيران المقبل”.
وتطرقت إلى موضوع تأجيل الانتخابات البلدية، ودعت الحاضرين الى “متابعة مسار التحضيرات الذي كانوا قد بدأوه وكأن الانتخابات لم تتأجل”، وقالت: “نحن في تكتل الجمهورية القوية في صدد تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بالقانون الصادر عن مجلس النواب، وهناك سابقة في هذا الخصوص عام 1997 عندما أبطل المجلس الدستوري قرار التمديد للمجالس البلدية، وبالتالي يجب أن نبقى على استعداد لخوض الانتخابات لأننا لا يمكن أن نتكهن متى ستجرى”.
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