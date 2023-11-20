سجيع عطية: الحلول بحاجة لحكومة

أوضح رئيس لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه سجيع عطية عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أن عقد الفيول العراقي يعطي فترة سماح لمدة سنة، وان المشكلة في الجانب اللبناني وفي سوء التنظيم والتأخر باعداد الملفات وتقديمها في الوقت المناسب، ما يتطلّب وضع خطة على مدة سنة لتفادي التأخير، لافتًا إلى تحديد مؤسسة كهرباء لبنان لتكاليف الهدر الفني وحجم التعديات ونسب الجباية ضمن الخطة التي وضعتها، معلنًا عن الغاء رسم الاستهلاك وعن ان رسم العداد اصبح 50% ابتداءً من شهر ايار، وانه تم وضع العدادات في المخيمات، موضحًا ان المشكلة في عدم دفع مؤسسات الدولة، داعيًا لوضع استهلاك الكهرباء لكل وزارة ضمن الموازنة، والتعامل بجدية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مع المنظمات الدولية وبفرض هيبة الدولة، موضحًا أن التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة والمياه في ما يتعلّق بتنظيم عملية استيراد النفط وبآلية واضحة سيتتم متابعتها، وان مشروع قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الموزعة يصطدم بالخلافات ويرتبط بالهيئات الناظمة، وان اموال الجباية يتم وضعها في حساب خاص في مصرف لبنان لتحصّل بالدولار او بالليرة اللبنانية على سعر السوق، مؤكّدًا أن المشكلة بالهدر الحاصل نتيجة التراكمات العديدة، وبالبنية المافيوية التي تسرق الكهرباء، وان الحلول بحاجة لحكومة.
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