سرقة كابلات محطتي كهرباء

تعرّضت كابلات محطة مرج علي التابعة لمؤسسة “كهرباء لبنان” في بلدة شحيم، الواقعة عند مفرق بلدة داريا، للسرقة بشكل كامل، ما تسبّب بحرمان المنطقة من الكهرباء.
كما تعرّضت كابلات محطة أخرى تقع في المنطقة عينها، وتحديدا عند مفرق حي الاستملاك للسرقة على أيدي مجهولين.
وتم إبلاغ القوى الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها. وعكست الحادثتين حالة من الاستنكار والاستياء لدى اهالي منطقة مرج علي في شحيم، الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بـ”التحرّك السريع وملاحقة الفاعلين لسوقهم الى العدالة ووضع حد لمثل هذه التعديات التي تطاول الجميع وتهدد الأمن والاستقرار وتعكر الهدوء”.
وأكدوا في بيان أنهم “لن يسمحوا ليد الشر أن تنال من هدوء واستقرار المنطقة واستغلال الأجواء لتنفيذ مخططاتهم بهدف السرقة من أجل مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة”.
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